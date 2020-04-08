Южноуральцы устремились в центры занятости за повышенным пособием по безработице

На этой неделе существенной выросло количество обращений граждан в центры занятости Челябинской области. В ряде муниципалитетов создались очереди за пособием по безработице после того, как люди узнали об увеличении его размера. Однако, не все могут рассчитывать на повышенные выплаты.

Об этом рассказал начальник главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов на брифинге.

Как рассказал руководитель, за понедельник в центры занятости обратилось более 600 человек. В дальнейшем также ожидается большой наплыв обращающихся.

Порядка 30 процентов обратившихся хотели бы получить справки для предоставления их в органы соцзащиты с целью дальнейшего получения различных видов пособий.

Более половины звонков в центры занятости (60%) поступают с просьбами рассказать, какие документы нужны для постановки на учет. Хотя вся эта информация находится на сайтах центров.

В общем объеме обращений порядка 40% приходится на Челябинск (при этом Советский район города наименее активен, практически нет обращений). Для решения проблемы в областном центре принимают звонки по 27 телефонам. Огромные очереди желающих встать на учет выстроились в Магнитогорске (в очереди собиралось по 70-80 человек). Но и там удалось оптимизировать процесс.

«Мы вывели весь личный состав центров занятости. Все сервисы работают, еще идет настройка, но в целом специалисты работают активно и быстро, время нам очень важно», - подчеркнул Смирнов и призвал жителей прислушиваться к рекомендациям, не создавать толкучки, стараться решать все вопросы дистанционно, а на отметку приходить в строго назначенное специалистов время.

Владислав Смирнов также попросил жителей при пересылке документов, по мере возможности, уменьшать объем отправляемых файлов (фото документов и справок). «Тяжелые» файлы долго грузятся, что отнимает много драгоценного времени.

Владислав Смирнов также отметил, что порядка 50 процентов обратившихся на сегодня – это длительно неработающие граждане. Они приходят в надежде на получение повышенной выплаты и региональной надбавки к пособию по безработице. Но она для этой категории не предусмотрена. Компенсация будет выплачена только тем гражданам, которые уже состоят на учете в службе занятости или будут признаны безработными по 30 апреля включительно и при этом имеют 60 рабочих дней в 2020 году. Смирнов уточнил, при подсчете учитываются календарные дни (например, с первого января по 29 февраля). Могут учитываться и разрозненные периоды работы в течение этого года, но главное в общей сложности набрать два месяца.

Длительно неработающие граждане, таким образом, смогут рассчитывать только на минимальное пособие по безработице, которое на сегодня составляет одна тысяча 725 рублей.

Не смогут быть зарегистрированы в качестве самозанятых и самозанятые граждане. Сначала они должны сдать свидетельства о регистрации в качестве ИП и лишь потом смогут претендовать на получение пособия. Но стоит уточнить, что эти граждане могут обратиться в центры занятости для получения информации об имеющихся вакансиях. Их зарегистрируют в качестве безработных.

Те граждане, кто получал «серую зарплату», также не смогут рассчитывать на региональную доплату. Им будет насчитано минимальное пособие (так как размер определяется в процентах от среднего заработка за три месяца, предшествующих безработице). А у них официального заработка не было.

Южноуральцы, оставшиеся без работы, также жалуются на невозможность получения справок о зарплате из своих бухгалтерий (часть сотрудников работает удаленно, а часть маленьких предприятий и просто одномоментно закрылись, выгнав своих людей на улицы). Смирнов подчеркнул, что без этой справки начислить пособие безработному невозможно (ее предоставление – это требование федерального законодательства). Единственное послабление на сегодня – справку можно предоставить в отсканированном виде или ее фотографию. Но в любом случае представленные сведения будут сотрудниками занятости проверяться через электронные сервисы на совпадение данных. Руководитель департамента занятости предостерег южноуральцев от попыток сфальсифицировать предоставляемые документы: «Во времена кризиса контроль усиливается. Не надо играть с документами». По его словам, в обычные годы заводится порядка 300-350 уголовных дел по мошенническим действиям безработных. В кризисные периоды проверка и спрос будут жестче

Владислав Смирнов также обратил внимание жителей, что число вакансий в центрах занятости пока не уменьшилось. В челябинском банке на сегодня 10 тысяч 570 вакансий, в областном – 21 тысяча 886 вакансий.

В настоящее время готовится программа по трудоустройству безработных на общественные работы в сфере ЖКХ и благоустройства.

«Кризис- хорошая возможность пройти переобучение», - рассказал южноуральцам руководитель департамента занятости. Оставшиеся без работы жители смогут обратиться с этой целью в центры занятости. На время учебы им будет выплачиваться стипендия (в размере пособия по безработице).