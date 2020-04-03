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В Челябинской области безработным будут доплачивать из регионального бюджета

Общество
Сегодня, 12:02
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области с апреля будет введена региональная доплата к пособию по безработице.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге в правительстве области, который состоялся третьего апреля.

Общая сумма пособия после всех доплат составит 15 тысяч рублей, вне зависимости от размера федеральной выплаты. То есть, люди, получающие минимальный размер пособия, в апреле получат 15 тысяч рублей.

Будет ли продолжена мера поддержки далее, решение будет принято позднее в зависимости от текущей на тот момент ситуации.

На выплату региональных доплат из регионального бюджета будет выделено более трех миллиардов рублей. Сумма будет корректироваться к зависимости от количества безработных, вставших на учет в центрах занятости населения.

Также будут введены меры поддержки для мам, самостоятельно воспитывающих детей, и многодетных семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Планируется их обеспечивать продуктами местных производителей. Сейчас этот вопрос обсуждается.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
безработица
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