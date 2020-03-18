Вузы Челябинска отменяют Дни открытых дверей

Высшие учебные заведения Челябинской области принимают решения о переносе Дней открытых дверей с целью недопущения распространения коронавируса.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) переносит день открытых дверей на неопределённый срок. «Сейчас университет рассматривает возможность проведения мероприятий для абитуриентов дистанционно», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по связям с общественностью вуза.

С 23 марта студентов вуза переводят на электронное обучение в режиме офлайн. Такой формат будет реализовываться до особого распоряжения.

В связи с профилактическими мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции День открытых дверей Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г.И.Носова, запланированный на 18 марта, отменён. Мероприятие планируется провести в апреле. Более подробная информация о дате проведения появится на официальном сайте учебного заведения.

Южно-Уральский государственный медицинский университет решил провести День открытых дверей в онлайн-формате. Он состоится 22 марта. Абитуриентам и их родителям будет заранее предоставлена ссылка на трансляцию.

День открытых дверей в Челябинском государственном университете (ЧелГУ) намечен на 12 апреля. «Традиционно это самый массовый и самый значимый для поступающих в этом году День открытых дверей. В виду отдалённости этой даты, отменять или переносить мероприятие мы пока не планируем, - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова. – Однако, если эпидемиологическая обстановка в стране в начале апреля не изменится и ограничения, которые сейчас вводятся, не будут сняты, то мы, безусловно, рассмотрим другие форматы организации знакомства абитуриентов с вузом». ЧелГУ перенесли на осень одно из самых массовых мероприятий, которое должно было состояться четвертого апреля, «Тотальный диктант».

В Южно-Уральском государственном университете учебный процесс пока идет без изменений. «Сегодня мы рассматриваем вопрос стопроцентной готовности перевода университета в дистанционный режим реализации образовательных программ. Если на уровне штаба Челябинской области по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции будет принято решение о необходимости перехода на дистанционное обучение, мы сразу сможем осуществить этот переход», - прокомментировал проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор, доктор технических наук Андрей Радионов.