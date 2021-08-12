Высокое качество: МегаФон внедрил новый стандарт голосовой связи

Мобильный оператор МегаФон первым в России запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании, новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 году был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, впервые запущенная в мире в 2014 году, дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE.

В России VoLTE появилась в 2016 году, когда МегаФон запустил ее в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны.

Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года.

Сейчас VoLTE используют более 13 миллионов абонентов. Помимо Москвы и области, потребление технологии активно растет в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.

«МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за пять лет существования технологии в Москве, голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим», – отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

В сети МегаФона технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет всего две секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.

СПРАВКА

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 миллиона клиентов.