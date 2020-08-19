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Выставку «Одна на всех Победа» посетили более пяти тысяч человек

Общество
Сегодня, 10:34
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В Челябинске на выставке, посвященной 75-летию Победы, в Государственном историческом музее Южного Урала побывало более 5 тысяч человек: родители с детьми, студенты и школьники, моряки атомного подводного крейсера «Челябинск», военные курсанты-штурманы. Осмотрели выставку (в рамках проекта «Русский без границ») и студенты из Гвинеи, Конго и Кот-д'Ивуара, обучающиеся в челябинских вузах. Выставка стала доступна жителям и гостям Челябинска после снятия карантинных ограничений с 11 августа.

Здесь представлены редчайшие предметы из фондов Исторического музея Южного Урала и уникальные фотоматериалы по Параду Победы 1945 года на Красной Площади от столичного Музея Победы. Дополнили экспозицию вещи, предоставленные военно-историческими клубами Челябинска, интересные экспонаты из школьных и ведомственных музеев, частных коллекций. Весомую лепту внесли также музеи металлургических гигантов и военных училищ Южного Урала.

Эта выставка интересна каждой семье, чья история связана каким-либо образом с Великой Отечественной. Она — о неразрывной связи фронта и тыла, о ежедневных трудовых и боевых подвигах советских людей. Выставка повествует не только о ходе самой чудовищной войны ХХ века, о великих сражениях и фронтовом быте. Рассказ ведется издалека — с 30-х годов, когда вся страна и Южный Урал в частности начали готовиться к неизбежной войне с Гитлером, наращивая промышленный потенциал. Но война все равно пришла неожиданно. Далее — эвакуация промышленности, равной которой не знал мир, строительство мощных заводов и разработка передовых образцов вооружений, лечение раненых в эвакогоспиталях. Это самоотверженный и героический труд уральских оружейников, металлургов, врачей и колхозников. Их вклад в дело разгрома фашистской Германии неоценим. Именно об этом выставка «Одна на всех Победа!» — о подвиге всего советского народа, о подвиге трудового Урала.

 

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Теги
Великая Отечественная война
Исторический музей
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