Выводы комиссии: подрядчик справляется с задачами по строительству набережной Миасса за филармонией

Подрядная организация ООО «Строймеханизация», которая строит участок набережной Миасса в Челябинске за филармонией, с поставленными задачами справляется.

На сегодняшний день отставаний от графика производства работ нет. Все поручения, выданные на предыдущем совещании, генподрядчиком выполнены.

К такому выводу пришли сегодня, десятого июня, участники выездного совещания на знаковом для города объекте, в числе которых ход строительства инспектировали заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, куратор объекта из отдела капстроительства и контроля качества, представители подрядной и проектной (ООО «УралДорПроект») организаций, а также ФБУ «Росстройконтроль».

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Как сообщает КДХ Челябинска, в настоящее время на объекте выполняются монтаж водоотводных лотков от улицы Кирова, устройство подпорной стенки, кабельной трассы вдоль подпорной стенки, облицовка гранитной плиткой, организация наружного освещения и электроснабжения набережной.

Для увеличения темпа производства работ мощение набережной гранитной плиткой ведется с трех участков. В раскладке применяется гранит розового, серого цветов и «ковровый» рисунок. Также подрядчик приступил к устройству карнизных плит.

На следующей неделе планируется начать разборку призмы для дополнительного усиления работ на сквере искусств.

В настоящее время общий объем выполненных мероприятий в сквере искусств составляет 20 процентов, на набережной в целом – 50 процентов.

Согласно муниципальному контракту срок окончания работ на участке набережной от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера искусств - 20-е августа текущего года.

В прошлом году на данном объекте работала компания «Урал-Сервис-Групп», которая с условиями контракта не справилась – договор с данной организацией был расторгнут.