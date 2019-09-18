Юных спецназовцев  судили «краповые береты»
Общество
Сегодня, 09:58

В Магнитогорске (Челябинская область) на базе отряда мобильного особого назначения Росгвардии состоялся первый региональный турнир по триатлону специального назначения «Юный спецназовец». Его победителем стала команда «Витязь» из Златоуста.

Участие в первом областном турнире по триатлону специального назначения приняли 52 воспитанника военно-патриотических клубов Магнитогорска и Златоуста, в двух возрастных категориях – от 8 до 12 и 13-16 лет. 

Целью соревнований явилось формирование навыков и умений, необходимых для службы в подразделениях специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, первые на Южном Урале состязания по программе Центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» состояли из трех этапов: преодоление специальной полосы препятствий по штурмовой полосе, тактическая стрельба из пневматического и страйкбольного оружия по мишеням и высотная подготовка: спуск с использованием альпинистского снаряжения. Судьями на каждом из этапов выступили бойцы ОМОН и бывшее военнослужащие спецназа внутренних войск, имеющих право на ношение «крапового берета».

По итогам триатлона первое место в общекомандном зачете заняла команда «Витязь» из Златоуста, вторую и третью ступень пьедестала заняли воспитанники магнитогорских клубов ЦСПВ «Витязь» и «Русские не сдаются».

Фото: пресс-служба Росгвардии

 

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