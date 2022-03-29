Российский спецназ захватил украинских военных, пытавших пленных россиян

Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат Вооружённых Сил РФ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов, передаёт «Парламентская газета».

«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — сказал депутат на круглом столе думского комитета «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

Ранее в Интернете появились видеозаписи, на которых украинские военные простреливают ноги пленным российским военнослужащим и избивают их ногами. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными.

По информации Владимира Шаманова, захваченные происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».

Российские правоохранительные органы и Минобороны РФ о задержании ещё не объявляли.

Добавлю, что сегодня, 29 марта, во время брифинга на переговорах в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия на переговорах с Украиной заявила протест по поводу видео с издевательствами над пленными военными. По его словам, в Киеве этот протест приняли и пообещали принять самые жёсткие меры, «если первыми их поймают».