ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Юрий Семенов: указаний по захоронению умерших с коронавирусной инфекцией на сегодня нет

Общество
Сегодня, 13:43
Автор: 
Олеся Денисова

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, как регистрируют умерших пациентов с коронавирусом.

«В посмертном заключении первого умершего мужчины с коронавирусом в регионе записано, что у него было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени - это основная причина заболевания. В справке прописываются сопутствующие заболевания, там указан коронавирус», - уточнил Юрий Семенов.

По словам министра, на сегодня существуют федеральные рекомендации по вскрытию и захоронению таких больных. «Они соблюдаются, врачи работают в средствах индивидуальной защиты», - заверил глава регионального минздрава.

Специальных указаний по захоронению умерших с коронавирусной инфекцией на сегодня нет. «Правила захоронения не прописаны», - уточнил Семенов.

По его словам, на сегодня статистика смертности от коронавируса или побочных заболеваний разделяется. Эти данные передаются в минздрав РФ и Роспотребнадзор.

По данным оперативного штаба, на утро 21 апреля в УрФО зарегистрировано пять случаев смерти от коронавируса: в Тюменской области – два, в Свердловской и Челябинской областях и в ЯНАО – по одному.

Всего в Челябинской области официально подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции. В УрФО наибольшее число заболевших зарегистрировано в Тюменской области – 290. НА втором месте Свердловская область – 233 случая, Ханты-Мансийском автономном округе – 197, в Ямало-Ненецком автономном округе – 146, в в Курганской области – 15.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:31
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 100 человек
Экономика
Сегодня, 11:11
Челябинские таксисты требуют встречи с агрегаторами и ждут кредитных каникул
Общество
Сегодня, 10:34
В мэрии Троицка рассказали подробности о первом заражении коронавирусом в городе
Общество
Сегодня, 09:38
В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы
Вчера, 19:32
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Вчера, 18:24
Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы
Вчера, 17:27
Сотрудникам соцзащиты Челябинской области, как и медикам, доплатят за работу в условиях коронавируса
Вчера, 17:01
В Челябинской области растет число муниципалитетов, где выявлен коронавирус
Вчера, 16:58
Котова потребовала усилить работу с населением по профилактике неосторожного обращения с огнем
Вчера, 16:37
В Челябинске полиция начала штрафовать родителей, чьи дети нарушают режим самоизоляции
Вчера, 16:31
Текслер: Прирост заболеваемости коронавирусом на сегодня дают приезжие и «семейные» очаги
Вчера, 16:03
В условиях коронавируса челябинцам окажут психологическую помощь
Вчера, 15:25
Компания «Интерсвязь» обновит формат своего участия в праздновании Дня Победы
Вчера, 15:15
В Челябинске возобновили работу многофункциональные центры
Экономика
Сегодня, 12:50
Челябинск получит почти 11 миллиардов рублей на обновление электротранспорта и трамвайных путей
Общество
Сегодня, 11:31
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 100 человек
Новости
Сегодня, 13:20
Федерация
В России призвали отказаться от повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 09:38
Общество
В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы
Вчера, 22:03
Федерация
За сутки в УрФО 128 новых случаев коронавируса, в России - 4268
Вчера, 21:20
Общество
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Вчера, 20:14
Общество
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 09:38
Общество
В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы
Вчера, 21:20
Общество
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Вчера, 20:14
Общество
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Вчера, 19:32
Общество
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Вчера, 18:24
Общество
Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы
Теги
Юрий Семенов
Челябинск
коронавирус
кладбище
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика