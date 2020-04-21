Юрий Семенов: указаний по захоронению умерших с коронавирусной инфекцией на сегодня нет

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, как регистрируют умерших пациентов с коронавирусом.

«В посмертном заключении первого умершего мужчины с коронавирусом в регионе записано, что у него было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени - это основная причина заболевания. В справке прописываются сопутствующие заболевания, там указан коронавирус», - уточнил Юрий Семенов.

По словам министра, на сегодня существуют федеральные рекомендации по вскрытию и захоронению таких больных. «Они соблюдаются, врачи работают в средствах индивидуальной защиты», - заверил глава регионального минздрава.

Специальных указаний по захоронению умерших с коронавирусной инфекцией на сегодня нет. «Правила захоронения не прописаны», - уточнил Семенов.

По его словам, на сегодня статистика смертности от коронавируса или побочных заболеваний разделяется. Эти данные передаются в минздрав РФ и Роспотребнадзор.

По данным оперативного штаба, на утро 21 апреля в УрФО зарегистрировано пять случаев смерти от коронавируса: в Тюменской области – два, в Свердловской и Челябинской областях и в ЯНАО – по одному.

Всего в Челябинской области официально подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции. В УрФО наибольшее число заболевших зарегистрировано в Тюменской области – 290. НА втором месте Свердловская область – 233 случая, Ханты-Мансийском автономном округе – 197, в Ямало-Ненецком автономном округе – 146, в в Курганской области – 15.