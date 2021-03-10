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ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге

Южно-Уральская железная дорога объявляет о проведении в социальной сети Instagram конкурса «Агент безопасности», посвященного правилам безопасного поведения на железной дороге. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений, территориально находящихся на полигоне деятельности Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, конкурс пройдет в номинациях «Агитационный плакат (рисунок или аппликация)», «Презентация», «Лучшее стихотворение», «Лучшая поделка».

Для участия необходимо в период с 15 марта по 15 апреля 2021 года разместить в аккаунте социальной сети Instagram фото или видео своей работы на одну (или несколько) из следующих тем: «Осторожно, поезд!», «Не играй (не делай фото) около железной дороги!», «Переходи железнодорожные пути только в установленных местах!», «Не прикасайся к проводам на железной дороге!», «По путям ходить опасно!», «Поездка на крыше вагона – не героизм!», «Сними наушники!», «Сними капюшон!», а также на другие темы о безопасном поведении на объектах железной дороги. В посте необходимо добавить хэштег #моябезопасная_ЮУЖД.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте ЮУЖД