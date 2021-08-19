Южноуральцам предлагают защитить своих питомцев и привить их от ковида

Жители Челябинска, заботящиеся о здоровье своих домашних животных, смогут защитить питомцев от коронавирусной инфекции.

Прививку можно поставить совершенно бесплатно в Центр ветеринарии, который развернется на площадке перед ледовой ареной «Трактор» в рамках сельскохозяйственной выставки «АГРО-2021».

«В Центре ветеринарии хозяева домашних кошек, собак, морских свинок и даже шиншилл смогут бесплатно не только получить консультацию от профессиональных ветврачей, но и сделать прививки животным от новой коронавирусной инфекции, - сообщили организаторы. - 50 доз в день, 150 домашних любимцев будут в безопасности».

Ветеринары советуют южноуральцам позаботиться о тех, кого они приручили.

Центр ветеринарии будет работать 19 и 20 августа с 10 до 19 часов, 21 августа – с 10 до 16 часов.

Кроме того, южноуральцы могут на АГРО-2021 и сами вакцинироваться от ковида.

«В дни агровыставки 19 и 20 августа с 12 до 16 часов будет проводиться бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции для жителей Челябинской области, - сообщают организаторы. - Гости мероприятия могут привиться одной из двух видов вакцин на выбор: двухкомпонентным «Спутником V» или однокомпонентным “Спутником Лайт”».