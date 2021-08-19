19.08.2021
Южноуральцам предлагают защитить своих питомцев и привить их от ковида
19.08.2021
В семи городах Челябинской области НМУ продлены еще на двое суток
18.08.2021
В Челябинской агломерации повысят штрафы для «зайцев»
18.08.2021
Текслер потребовал от глав лично контролировать ход строительства соцобъектов
18.08.2021
Подрядчик ускорился и уже заканчивает строить в Челябинске улицу Конструктора Духова
18.08.2021
Догазификация в Челябинской области должна быть проведена до 2022 года
Южноуральцам предлагают защитить своих питомцев и привить их от ковида
17.09.2019
Челябинские зоозащитники подозревают «Продлидер» в жестоком обращении с животными
05.03.2019
В Челябинске домашних любимцев приглашают на бесплатную вакцинацию от бешенства
17.11.2018
В Челябинске отметили международный «День Черного кота»
09.07.2018
Домашняя собака спасает брошенных новорожденных котят
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021