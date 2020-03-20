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Южноуральцам вернут деньги за отмененные из-за коронавируса спектакли и концерты

Общество
Сегодня, 09:53
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области смогут вернуть себе стоимость билетов на спектакли, концерты, прочие культурные мероприятия, которые пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, по распоряжению губернатора Алексея Текслера с 19 марта по 10 апреля закрыты на карантин театры, музеи, концертные и кинозалы Челябинской области.

Как пояснила пресс-секретарь министра культуры Виктория Олиферчук, вернуть билеты и получить деньги в полном объеме можно в течение 30 дней, начиная с 19 марта.

«Возврат билетов на гастрольные мероприятия, проводимые коммерческими структурами, осуществляют исключительно организаторы этих мероприятий, даже если они проводятся на площадках государственных учреждений», - особо подчеркнули в минкульте. Они же и определяют порядок возврата денежных средств.

Информация о порядке возврата билетов на гастрольные мероприятия, приобретенных через «Городские зрелищные кассы», размещена на официальном сайте организации.

Все вопросы по карантинным мерам можно задать по телефонам «горячей линии»: (351) 266-51-87 или (351) 263-08-68. По возврату денежных средств за билеты, приобретенные в зрелищных кассах - – (351) 246-00-00.

В минкульте заверили, что дополнительно проинформируют жителей о дате начала продажи билетов на мероприятия государственных и муниципальных учреждений культуры.

Автор: 
Олеся Денисова
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