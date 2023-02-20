Южноуральцев предупреждают об опасностях ожидаемой «барической пилы»

Погоду на территории Челябинской области на наступившей неделе будет определять новый циклон, приближающийся к региону с европейской территории. Прогнозируют резкое падение атмосферного давления, что может негативно отразиться на самочувствии южноуральцев.

По данным синоптиков прошедшая неделя была умеренно морозной, в последние четверо суток температура воздуха была на 2-5 градусов ниже нормы. Минувшей ночью температура воздуха была минус 24-30 градусов, в низинах до минус 32 градусов, в крайних южных и западных районах минус мороз был слабее – минус 18-23 градуса.

Осадков выпало немного - циклон, пересекший в минувшую субботу Урал, растерял силу на пути движения по Европейской части России.

«На наступившей неделе ожидается преобладание значительной облачности, частый небольшой снежок», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

В первой половине недели (21 и 22 февраля) и в последние дни месяца осадков может быть побольше (умеренный снег).

Прогнозируют заметные колебания температуры: 21-22 февраля от минус 14-19 градусов ночью до минус 4-9 градусов днем. Наиболее холодными днями предполагаются 24 и 25 февраля. В последние дни месяца потеплеет.

Атмосферное давление ниже нормы на пять единиц – 737 миллиметров ртутного столба. В понедельник оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Во вторник упадет до 726 миллиметров ртутного столба и продолжит снижаться.

«На Урале в феврале резкие падения и рост атмосферного давления - так называемая барическая пила явление не редкое. И оно негативно скажется на самочувствии аллергиков, астматиков и людей с повышенным артериальным давлением», - рассказал главврач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

Резкие перепады - более семи миллиметров ртутного столба - ощущают практически все.

«В дни, когда давление резко падает или растет, сосуды "не успевают" перестроиться, и повышается риск развития нарушения мозгового кровоснабжения. А эти периоды не редкость гипертонические кризы, инфаркты. У пожилых людей часты головокружение, от чего увеличивается риск падений», - предупреждает главврач.

На понижение атмосферного давления реагируют, в первую очередь, гипертоники и люди с другими сердечно-сосудистыми болезнями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, мигренью, астматики.

При росте давления есть риск декомпенсации у людей с артериальной гипертензии, нарушения ритма и проводимости сердца.

Дмитрий Тарасов советует людям с артериальной гипертензией тщательно контролировать артериальное давление, согласовывать с врачом изменяя частоты и дозировки приёма своего лекарства.