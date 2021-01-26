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Южноуральцев приглашают к участию в акции «Заграничный паспорт за 5 дней»

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Южноуральцев приглашают к участию в акции «Заграничный паспорт за 5 дней»

В Челябинской области стартовала акция «Заграничный паспорт за 5 дней». Она предусмотрена для получения документа детьми в возрасте до 14-ти лет.

Принять участие в акции сотрудники УВМ и подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области приглашают южноуральцев с 26-го января.

В мероприятии могут принять участие граждане, подавшие заявления на оформление заграничного паспорта сроком действия пять лет на детей до 14-ти лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме сокращенного срока оформления паспорта родители смогут оплатить государственную пошлину со скидкой 30 процентов.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления госуслуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги по линии миграции».