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Южноуральцев приглашают на бесплатный вебинар: «Как обогнать конкурентов на маркетплейсах и поднять продажи в два раза за месяц»

Комитет ЮУТПП по информации и рекламе и агентство «CosaNostra» приглашают 11 февраля, в 15:00, на бесплатный онлайн вебинар: «Как обогнать конкурентов на маркетплейсах и поднять свои продажи в два раза за один месяц».

Участники вебинара узнают:

1. Правильный вход на маркетплейс?

- Как избежать проблем при первой поставке?

2. Как правильно продвигать товар, чтобы обогнать конкурентов и поднять свой оборот в два раза в короткие сроки?

- Актуальные способы продвижения товаров, которые позволят поднять текущий уровень продаж на маркетплейсах и обойти конкурентов.

Модератор: председатель комитета по информации и рекламе ЮУТПП, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ»Евгения Машенцева.Спикер:основатель агентства «CosaNostra» Владимир Жабинский.

Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке или сообщить данные в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru

Ссылка на трансляцию будет направлена зарегистрированным участникам дополнительно.

* При регистрации - дорожная карта для подготовки стратегии в подарок, а так же будет предоставлена запись вебинара.