Южноуральцев приглашают обсудить программу газификации ЖКХ и предприятий

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области приглашает южноуральцев принять участие в обсуждении проекта по внесению изменений в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в регионе на 2017-2026 годы.

Публичные обсуждения состоятся в период с 10 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Предложения и замечания по проекту необходимо направить на электронную почту gaz.uprdor@mail.ru, в теме письма указать проект региональной программы.

С проектом программы можно ознакомиться на сайте.