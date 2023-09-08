Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme

Восьмого и девятого жителей Челябинска и области ждёт мощный фестиваль, который объединит на своей площадке спортивные направления RCС. В эти дни на площадке RCC Extreme у ледовой арены «Трактор» состоится:

- зрелищное первенство России по BMX freestyle среди андеров. Заявки на участие подали самые именитые молодые экстремалы страны, а значит, борьба за победу будет нешуточной;

- городские открытые соревнования в дисциплине «самокат street», и своими навыками экстремальной езды смогут похвастать юниоры от 11 до 17 лет;

- баттл в дисциплинах «самокат street» и «BMX street» между сборными Челябинска и Екатеринбурга. За команды выступят топ-райдеры Илья Кузьминов, Леонид Арбатский (самокат), Артём Агарков, Артур Каболов (BMX street).

А после финальных заездов андеров и Кубка RCC Extreme в дисциплине «самокат-парк» зрителей ждет иммерсивное RCC Extreme show, итогом которого станет выступление хедлайнеров: на сцену в этот день выйдут великолепные Ramil’ и L’One.

Кроме того, в программе конкурсы, розыгрыши, фотозоны и активности, всё для того, чтобы отлично провести время с друзьями или с семьёй. Вход бесплатный.