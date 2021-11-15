Южноуральцев приглашают выбрать красивые даты для бракосочетания в 2022 году

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области приглашает южноуральцев выбрать красивые даты для бракосочетания в 2022-м году, отмечая, что сделать это можно уже сейчас – благодаря порталу госуслуг, чтобы подать заявление о заключении брака, не нужно лично обращаться в органы ЗАГС.

Красивых (зеркальных) дат, которые становятся все популярнее у женихов и невест нашего региона, в будущем году немало – выбирай на вкус: 22.01.2022, 02.02.2022, 12.02.2022, 22.02.2022, 22.03.2022, 22.04.2022, 20.05.2022, 22.06.2022, 22.07.2022, 22.08.2022, 22.09.2022, 22.10.2022, 22.11.2022, 20.12.2022, 22.12.2022 (получается, больше всего особенных дней в феврале).

Отметим, в 2021-м году жители Челябинской области охотно связывали себя узами Гименея в зеркальные даты.

В общей же сложности за девять месяцев текущего года, с января по сентябрь включительно, на Южном Урале официально оформили свои отношения 17 тысяч 487 пар. Это на три тысячи 370 свадьбы больше, чем в 2020-м году, когда в ЗАГСах региона расписались 14 тысяч 117 пар.

Увы, но в нынешнем году в Челябинской области выросло и количество разводов: за девять месяцев 2021-го года расторгли брак 13 тысяч 959 пар, за такой же период 2020-го – 11 тысяч 231 (таким образом, в этом году распалось на две тысячи 728 семей больше).

Данные по бракам и разводом приводит Челябинскстат.