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Южноуральцев призывают «Подарить надежду»

Общество
Сегодня, 09:15
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В предстоящую пятницу, 11 сентября, Челябинская областная станция переливания крови проведет донорскую акцию «Подари надежду».

С 9 до 12 часов жители области смогут сдать кровь в мобильном пункте заготовки около Управления вневедомственной охраны по городу Челябинску (Елькина, 18).

«На сегодняшний день в соответствии с «донорским» светофором необходимо пополнить резервный банк крови всеми группами крови и резус-факторами», — отмечает главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови,

Кроме того, для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией с тяжелым течением заболевания необходима антиковидная плазма. Ее донорами могут стать южноуральцы, переболевшие COVID-19 в легкой и средней степени. Им необходимо предоставить заключение врача с диагнозом коронавирус или результаты анализа на иммуноглобулин G. Благодаря благотворительной поддержке для сдавших в сентябре и октябре антиковидную плазму будет дополнительное поощрение в сумме 2 тысячи рублей.

В областной станции переливания крови напомнили, донором крови может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами отделений ОСПК можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.

Доноров также ждут в Челябинской областной станции переливания крови и ее отделениях в рабочие дни и в некоторые субботы (у каждой станции свой график).

 

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Доноры
станция переливания крови
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