Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров

На территории Челябинской области в обороте может находиться фальсифицированная молочная продукция.

Об этом сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах.

Сыры, фальсифицированные жирами немолочного происхождения, производителями которых согласно маркировке являются ООО «Продуктовая База №1» (Республика Татарстан, Алексеевский р-н, с.Ялкина, ул.Зеленая, д.31); ООО «МИЛКОПТ» (Республика Татарстан, Высокогорский р-н, Адьдермышское сельское поселение, Промышленная зона Сая Территория, здание, 6); ООО «Гудпродукт» (адрес производства: Республика Татарстан, Алексеевский р-н, улица Космонавтов, 22), могут быть опасны для жизни и здоровья потребителей.

Установлено, что вышеуказанные изготовители по указанным фактическим адресам не осуществляют свою деятельность.

Будьте внимательны при приобретении молочной продукции.

В связи с возможностью оборота указанной продукции, во избежание поступления фальсифицированной молочной продукции на потребительский рынок, в целях недопущения ее оборота при обнаружении указанной продукции территориальный отдел Роспотребнадзора просит сообщать информацию по телефонам: 8 (3519) 21-35-62; 8(3519) 21-36-03.