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Южноуральцев просят не нагнетать ситуацию

Общество
Вчера, 23:32
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Автор: 
Любовь Юрина

Жителей Челябинской области призывают не паниковать при появлении признаков вирусного заболевания, не торопиться делать КТ в первые дни болезни и не нагнетать ситуацию.

На сегодня в Челябинской области в круглосуточном режиме функционирует 23 приемно-сортировочных отделения, оснащенных компьютерным томографом. Такого количества КТ нет практически ни в одном соседнем регионе. Ежесуточно обследуются порядка одной тысячи человек. Но очереди из желающих сделать КТ не уменьшаются .

Медики считают, что люди сами создают необоснованный ажиотаж вокруг этого обследования.

По словам первого замминистра здравоохранения области Виктории Сахаровой, по всем мировым стандартам при вирусных инфекциях первичным является рентгенологическое исследование. У нас люди сами решают, что им срочно нужно сделать КТ уже при появлении температуры и первых признаках инфекции.

Виктория Сахарова объясняет, преждевременное проведение КТ может сбить дальнейший диагностический алгоритм (допустим пациент сделал КТ в первые дни заболевания, а через несколько дней у него состояние ухудшилось, но вновь сделать обследование уже нельзя и истинную картину не выяснить). «Не надо бежать на КТ в первые дни заболевания, как только поднялась температура», - призывает Сахарова.

По статистике, на сегодня в области по результатам обследования на КТ у 70% пациентов выявляется пневмония, похожая на ковидную, у 10% - иная пневмония, а у 20% - вообще не выявлено никакой патологии. То есть каждый пятый пациент поторопился прийти на обследование, на тот момент он в нем не нуждался, а в это время те, кому оно по медпоказаниям было гораздо важнее, вынуждены были дожидаться своей очереди.

«Пожалуйста, не нагнетайте ситуацию, - призвала южноуральцев первый заместитель губернатора Ирина Гехт. – Мы сами порождаем тот ком, от которого захлебнется система здравоохранения».

Южноуральцам настоятельно советуют при повышении температуры вызвать врача и не бежать самостоятельно делать КТ. Врач придет и во всем разберется, заверяют специалисты.

Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко пояснила: «Нужно понимать, что 10-15% поражение легких - это нормальное течение коронавирусной инфекции. Врачи знают, как работать с такими больными». Она призвала жителей довериться врачам, которые понимают, как обследовать и лечить, и не вмешиваться в медицинский алгоритм.

Южноуральцам также разъяснили, что не все пациенты с подтвержденным ковидом или с пневмонией должны направляться на лечение в больницу.  Показанием к госпитализации пациента является поражение легких 30% и более. Но человека могут госпитализировать и при меньших цифрах (если он входит в группу риска, если у него хронические заболевания, утяжеляющие течение болезни). Все индивидуально и нет смысла оглядываться и сравнивать с другими. Врач знает, как поступить в том или ином случае, попытались убедить южноуральцев специалисты минздрава.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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