Южноуральцев просят помочь «Швейному спецназу»

Волонтеры объединения «Шьем нашим» в Челябинской области в свободное от работы время шьют вещи для бойцов, которые будут необходимы им в зоне специальной военной операции. Южноуральцев просят помочь им.

Женщины называют себя «Швейный спецназ» или «Вязальная рота». Их девиз: «Наше оружие - иголка и нитка». Они шьют теплые костюмы, подшлемники, носилки, подушки и многое другое, вяжут носки и пояса, изготавливают носилки и маскировочные сети.

В воскресенье к волонтерам приехала первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Пока работали, заметила, как много разных людей приезжали сюда. Кто ткани привез, кто свечи», - поделилась она.

Начальник Управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова печатает молитвы и вместе с шоколадкой упаковывает их для ребят.

Волонтеры стараются рационально использовать каждый сантиметр ткани.

Из больших выпадов делают трехпалые перчатки, носки, шапки, из маленьких остатков - подушки для госпиталя. «Они предназначены для подкладывания под голову при перевозке на носилках, для подкладывания под культи ампутированных конечностей и конечностей, находящихся в аппаратах Илизарова. Так же их можно использовать для того, чтобы подложить под спину, для удобства передвижения на инвалидной коляске», - пояснили волонтеры.

А на днях в цех принесли вязаные носочки набитые вкусняшками, а внутри записка: «Вернитесь живыми, очень вас прошу. Без Вас России не будет. Баба Зоя. Низкий Вам поклон». Всё это передала 94-летняя бабушка. Родственники рассказали, что она буквально встала с кровати и начала вязать для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Объединению «Шьем нашим» очень нужна помощь других волонтёров. Каких-то особых навыков не требуется, найдется дело для каждого, написала Ирина Гехт и призвала поддержать это объединение или другие, которые делают полезные вещи для южноуральцев в зоне СВО.