15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
15.02.2023
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
15.02.2023
«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии
15.02.2023
Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей
Южноуральцев просят высказать свое мнение о питании в школьных столовых
27.10.2022
Муниципалитеты обеспечат бесплатное питание школьников из семей мобилизованных южноуральцев
24.10.2017
Советский опыт: школьное питание в начальных классах Кизильского района сделали бесплатным
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023