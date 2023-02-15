Южноуральцев просят высказать свое мнение о питании в школьных столовых

Жителей Челябинской области просят высказать своем мнение о питании в школьных столовых – о прошлом и настоящем. Соответствующий опрос разместила на своей странице в соцсетях первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна не сомневается, что будут высказаны самые разные мнения. «Кто-то до сих пор с ностальгией вспоминает творожную запеканку, сахарные булочки или гуляш из школьной столовой, а кому-то не хотелось бы попробовать все это снова», - отметила чиновник.

Первый вице-губернатор также хочет выяснить, почему школьная еда может не нравиться ребенку. И просит родителей высказать свои аргументы.

Ирина Гехт предложила учебным заведениям найти возможность открыть свои столовые для родителей (несмотря на строгий эпидрежим). «Вполне реально «аккредитовать» двух-трех мам, которые смогут время от времени пробовать то, чем кормят детей, и делиться впечатлениями в классных чатах», - считает первый зам губернатора.

В 2020 году было направлено порядка 300 миллионов рублей на модернизацию столовых 664 школ в Челябинской области для, в том числе для 104 малокомплектных. Было закуплено новое оборудование, отремонтированы помещения.