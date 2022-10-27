27.10.2022
Законопроект о чистоте русского языка рассмотрит Государственная Дума
27.10.2022
Жителям Ленинского района по душе новое наполнение сквера ДК «Станкомаш»
27.10.2022
Нарушитель возместил ущерб Челябэнерго в полном объеме
27.10.2022
ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»
27.10.2022
Южноуральцам рассказали о трендах в соцсетях
27.10.2022
Бывшего директора МКУ «Городская среда» выпустили из СИЗО
Муниципалитеты обеспечат бесплатное питание школьников из семей мобилизованных южноуральцев
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022