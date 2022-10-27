Муниципалитеты обеспечат бесплатное питание школьников из семей мобилизованных южноуральцев

Муниципалитеты Челябинской области наделены полномочиями по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников, у которых один из родителей призван на военную службу по частичной мобилизации.

Соответствующий законопроект был рассмотрен 27 октября на заседании Законодательного собрания региона.

Муниципалитеты обязаны будут обеспечить бесплатное двухразовое горячее питание школьников с пятого по 11 класс, у которых один из родителей был мобилизован или добровольно принимает участие в СВО.

На осуществление переданных полномочий муниципалитеты получат субвенции из областного бюджета. Дополнительно они могут использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

Законопроект был принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с шестого октября 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе минобрнауки региона, учащимся с пятого по 11 класс и студентам государственных колледжей и техникумов из семей, где один из родителей – мобилизованный или доброволец, будет предоставляться бесплатное горячее питание. Школьники с первого по четвертый класс все питаются бесплатно.

Напомним, в начале октября в Челябинской области установлены меры социальной поддержки для семей граждан, призванных на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации. Чуть позднее региональные власти уточнили, что льготы будут распространяться и на семьи добровольцев.