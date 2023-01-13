Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде

В связи с неблагоприятными погодными условиями дорожные службы в Челябинской области продолжат работать в усиленном режиме предстоящей ночью и в субботу, 14 января.

Напомним, в новогодние каникулы и в первую рабочую неделю нового года погода испытывает южноуральцев на прочность: за третье и четвертое января выпала треть месячной нормы снега, с восьмого по десятого января установились аномальные морозы (до минус 30-40 градусов), на 12 и 13 января было объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми метелями и усилением ветра.

Дорожные службы на региональных дорогах работают в круглосуточном режиме. «В регионе с 20 часов 13 января до 20 часов 15 января погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными из-за усиления ветра и образования на дорогах снежных заносов», - предупредили южноуральцев в миндортранса региона.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, предстоящей ночью и в субботу, 13 января, в отдельных районах области ожидаются слабые метели. В ночные часы в горах и низинах столбик термометра опустится до минус 19 градусов, в ночь на воскресенье – до минус 17 градусов.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра, местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Метели и снежные заносы могут спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

«Подрядчики усилят работу по патрульной снегоочистке проезжей части и обочин от снежных отложений, - сообщили в министерстве. - В круглосуточном режиме будет проводиться патрулирование сети автомобильных дорог в регионе».

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92, можно также отправлять сообщения на номер 8-902-868-50-81 (Вайбер).

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).