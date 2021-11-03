Южноуральцы без QR-кода не смогут посетить кафе и рестораны в декабре и в новогодние каникулы

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Жители Челябинской области, не имеющие действующего QR-кода, не смогут в декабре 2021 года и в новогодние каникулы 2022 года посетить рестораны, кафе и бары.

Соответствующие ограничения введены распоряжением губернатора Алексея Текслера «О продлении на территории Челябинской области нерабочих дней в 2021 году».

Согласно документа, с первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года посетить рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания смогут только те, у кого есть QR-код (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). Так что чашечка кофе с друзьями в кафешке для непривитых пока будет недоступна. Придется им или с завистью наблюдать за вакцинированными или уже сейчас пойти и поставить прививку (к декабрю как раз получить QR-код).

На учреждения общепита, находящиеся на территории предприятий, аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций), этот запрет не распространяется.

Ранее агентство разъясняло, кому в регионе выдается QR-код, когда и на какой срок. Южноуральцы, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения (в том числе и бессимптомно) и имеющие высокий титр антител, не смогут получить QR-код.

В Челябинске с восьмого ноября начнет работу «горячая линия» по получению QR-кода.

Автор: Любовь Юрина
Вакцинация от коронавируса
Режим нерабочих дней
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В Челябинской области учащиеся школ, колледжей и техникумов в период нерабочих дней будут перевед
03.11.2021

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В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
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03.11.2021

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В Челябинске бары и рестораны работают по ночам, игнорируя запрет

01.11.2021 10:50

Котова призвала подчиненных продолжить регулярные проверки соблюдения масочного режима в транспорте

01.11.2021 10:43

Южноуральцы могут напрямую задать вопрос первому вице-губернатору

01.11.2021 10:42

В Саду камней Челябинска установят «сухой» фонтан, в сквере на Володарского-Труда создадут инклюзивную среду

01.11.2021 10:14

На свежеотремонтированных трамвайных переездах в Челябинске продолжает разрушаться плитка