Южноуральцы без QR-кода не смогут посетить кафе и рестораны в декабре и в новогодние каникулы

Жители Челябинской области, не имеющие действующего QR-кода, не смогут в декабре 2021 года и в новогодние каникулы 2022 года посетить рестораны, кафе и бары.

Соответствующие ограничения введены распоряжением губернатора Алексея Текслера «О продлении на территории Челябинской области нерабочих дней в 2021 году».

Согласно документа, с первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года посетить рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания смогут только те, у кого есть QR-код (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). Так что чашечка кофе с друзьями в кафешке для непривитых пока будет недоступна. Придется им или с завистью наблюдать за вакцинированными или уже сейчас пойти и поставить прививку (к декабрю как раз получить QR-код).

На учреждения общепита, находящиеся на территории предприятий, аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций), этот запрет не распространяется.

Ранее агентство разъясняло, кому в регионе выдается QR-код, когда и на какой срок. Южноуральцы, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения (в том числе и бессимптомно) и имеющие высокий титр антител, не смогут получить QR-код.

В Челябинске с восьмого ноября начнет работу «горячая линия» по получению QR-кода.