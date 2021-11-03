03.11.2021
На Комсомольском проспекте Челябинска высадят три десятка яблонь
03.11.2021
«Уралкуз» прошел аудит системы менеджмента качества
03.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое и пятое ноября
03.11.2021
В Ночь искусств в Молодежном театре Челябинска поговорят о драме
03.11.2021
Челябинские каратисты отличились на соревнованиях «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге
03.11.2021
ММК снижает негативное влияние производства на атмосферный воздух в Магнитогорске
Южноуральцы без QR-кода не смогут посетить кафе и рестораны в декабре и в новогодние каникулы
03.11.2021
Где южноуральцы смогут поставить прививку от ковида с 4 по 7 ноября
03.11.2021
Пункт вакцинации от ковида в «Юности» Челябинска продолжит работу по 21 ноября
03.11.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться «Спутник Лайт»
03.11.2021
В Челябинской области привились от ковида 42,3% взрослых
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021