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Южноуральцы могут ходить с просроченными паспортами до конца года

Общество
Сегодня, 14:57
Автор: 
Инна Шемаева

С 16 июля паспорта, подлежащие замене в связи с достижением возраста 20-ти либо 45-ти лет в период с первого февраля по 15 июля текущего года, будут являться недействительными. Наказывать полиция никого не будет. Жители Челябинской области могут обратиться за оформлением паспорта до 31 декабря 2020 года включительно.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, южноуральцы, имеющие обратившиеся до конца года за выдачей паспортов или заменой, не будут привлекаться к административной ответственности по статье 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)».

Подать документы на оформление паспорта можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры или обратиться непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области.

При обращении через Единый портал готовый документ будет оформлен за час, а при поступлении документов из многофункционального центра в подразделение по вопросам миграции по месту жительства, если паспорт выдавался этим же подразделением – на следующий рабочий день.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», водителям, у которых срок действия прав истекает 15 июля, также можно не беспокоится. Поменять просроченные права можно будет до конца года.

Министерством внутренних дел России утвержден порядок и сроки замены российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Замена водительских удостоверений будет осуществляться до 31 декабря 2020 года.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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