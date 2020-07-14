С просроченными правами можно ездить до конца года

Водителям, у которых срок действия прав истекает 15 июля, можно не беспокоится. Поменять просроченные права можно будет до конца года.

Министерством внутренних дел России утвержден порядок и сроки замены российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Замена водительских удостоверений будет осуществляться до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, Госавтоинспекция рекомендует заблаговременно подавать заявки через Единый портал государственных услуг для замены водительских удостоверений. Также замена водительских удостоверений осуществляются и через многофункциональные центры (МФЦ).