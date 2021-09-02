Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили по 10 тысяч «президентских»

В четверг, второго сентября, большинство пенсионеров Челябинской области получили единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил 22 августа с предложением о единовременной выплате 10 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру. Глава государства особо подчеркнул, что разовая выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров: работающих, неработающих и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС. Уже 24 августа был подписан соответствующий Указ. Документ опубликован на сайте Кремля.

Сегодня, второго сентября, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения ПФР по Челябинской области Андрей Ильин рассказал о порядке и сроках перечисления разовой выплаты южноуральским пенсионерам. На часть вопросов даны ответы в ПФР

Кому предназначена единовременная выплата

Единовременная выплата предназначена всем пенсионерам, работающим и неработающим, независимо от вида получаемой пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), а также тем пенсионерам, которые получают две пенсии, одну из них по линии пенсионного фонда. Например, это военнослужащие, которые получают пенсию по выслуге лет по линии силового ведомства, а в ПФР - страховую часть пенсии.

Если пенсионер получает сразу две пенсии, кто предоставляет единовременную выплату?

Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то и единовременную выплату тоже предоставит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тысяч рублей.

Получат ли выплаты работающие пенсионеры

Да. Единовременную выплату получат все пенсионеры, независимо от того, работают они или нет.

Сколько пенсионеров Челябинской области получат единовременную выплату

В Челябинской области назначено более одного миллиона 28 тысяч единовременных выплат.

Нужно ли писать заявление для назначения выплаты

Заявления на получение единовременной выплаты писать не требуется. Факт получения пенсии на 31 августа 2021 года является основанием для назначения указанной выплаты.

Сроки осуществления выплат

Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили единовременную выплату. Это те, которые получают пенсию через кредитные учреждения на счет в банке. Выплата им была переведена на этот счет.

Те, которые получают пенсию через Почту России, эта выплата будет произведена им вместе с пенсией не позднее 16 сентября 2021 года.

Единовременная выплата также может быть получена по доверенности.

Если пенсионер не сумел получить выплату в сентябре

Если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.

Если выплата не дошла о пенсионера

Если выплата по каким-либо причинам не дошла до пенсионера, нужно обратиться за разъяснением в пенсионный фонд. Можно прийти лично в отделение пенсионного фонда по месту жительств, либо позвонить по единому справочному телефону 8 800 6000 277, либо найти на сайте пенсионного фонда телефоны клиентской службы и обратиться по ним.

Если пенсионер умер, не успев получить выплату

В этом случае родственники умершего смогут получить единовременную выплату вместе с пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни. Право оформить средства в таком случае имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну.

Могут ли списать единовременную выплату за долги?

Согласно указу президента, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей не может быть удержана по исполнительному производству. Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркируют выплату, как неподлежащую для списания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении права на другие меры поддержки государства?

Нет, единовременная выплата 10 тысяч рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от трех до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до трех лет.