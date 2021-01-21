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Южноуральские росгвардейцы высадят кедры в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны

Сотрудники Росгвардии региона примут участие в высадке около 50 тысяч кедров в Челябинской области. Акция пройдет в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Под председательством начальника управления Росгвардии по Челябинской области Александра Ясинского состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу реализации проекта «Алея Славы». Его идейным вдохновителем является Русское географическое общество, а также председатель общественной организации ветеранов СОБР «Рысь-Челябинск» Антон Николаев, при поддержке территориального управления Росгвардии, следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области, Союза ветеранов ГРУ.

Главная цель проекта – высадка около 50 тысяч кедров в 16 городах Челябинской области в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Высадка пород начнется в апреле. Главной площадкой станет горнозаводская зона области, с более подходящим для кедра климатом. В высадке примут участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, представители Следственного комитета области, духовенство региона, работники Сбербанка, кадеты, школьники, представители администраций муниципалитетов», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Все саженцы предоставляются Русским географическим обществом. Особенность их заключается в том, что высаживаться будут только деревья старше двух лет, способные прижиться без дополнительного ухода и полива.