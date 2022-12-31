Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство

Спасатели областной ПСС заступили на круглосуточное дежурство в непосредственной близости от прохождения популярных маршрутов в национальных парках. Дежурить они будут по девятое января 2023 года включительно.

Спасательные посты располагаются в национальном парке «Таганай» («Гремучий ключ») и на границе природного парка «Иремель» (поселок Тюлюк).

Если вам посчастливилось вырваться из праздничной суеты на природу, спасатели напоминают главные правила безопасного путешествия:

- изучить район похода;

- собрать необходимое снаряжение с учётом возможных непредвиденных ситуаций;

- убедиться в готовности к испытанию людей, техники, снаряжения;

- корректировать выход на природу в соответствие с прогнозом погоды и самочувствием участников;

- зарегистрировать поход в МЧС.

Сведения, которые вы сообщите при регистрации похода (количество людей, направление маршрута, время ожидаемого возвращения и контактный телефон) будут крайне важны спасателям, если вам понадобиться экстренная помощь.