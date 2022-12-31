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Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
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Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
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Президент подписал закон о биометрии
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Смена руководства полиции Уйского района
30.12.2022
Наркодилер межрегиональной ОПГ, задержанный челябинским УФСБ, отправлен в колонию
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
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«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных
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Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели
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Мальчика, пропавшего на Зюраткуле искали 150 человек
18.07.2022
Пожарные Карабаша справили новоселье
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
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Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
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Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022