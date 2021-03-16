Южноуральские учащиеся могут внести свои предложения по организации питания в школах

Школьники Челябинской области смогут внести свои предложения по организации горячего питания и по меню в столовых учебных заведений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, в настоящий момент в регионе бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов. Это более 184 тысяч школьников. Правда, далеко не всех учащихся устраивает качество питания, подача блюд и внешний вид столовых.

Всего в области бесплатным горячим питанием обеспечены 45% от всего количества обучающихся в школах региона (общее количество учеников всех классов 411 тысяч).

Российское движение школьников в рамках проекта «Шеф в школе» провело опрос детей по поводу качества питания и состояния столовых. По результатам опроса был составлен рейтинг.

Как сообщает пресс-служба РДШ, Челябинская область попала в список регионов, где школьники неудовлетворены школьными столовыми и качеством питания. В минобрнауки региона уточнили, что информация о проекте была интерпретирована совершенно иначе, нежели подавали её сами школьники.

«Дети в своих опросах больше оценивали не столько сами блюда, сколько их подачу и внешний вид столовых. Школьникам сегодня очень важно то, в каких условиях они принимают пищу, какое обслуживание при этом получают, - пояснили в минобрнауки региона. - И это то, что предстоит менять, над чем предстоит работать».

Ребята из челябинского отделения РДШ активно принимают участие в конкурсах, организованных движением, демонстрируют очень интересные подходы и предлагают очень творческие решения. «Министерство образования и науки Челябинской области заинтересовано в такой активности школьников: очень важна обратная связь, их мнение, которое покажет, каким они видят меню и организацию питания в школьных столовых региона», - отметили в минобрнауки.

Так, в рамках конкурса «Разборчивый Дегустатор Школы» южноуральские школьники могут оценить еду в столовой своих школ по заданным критериям и прикрепить к заданию фото меню, а также фотографию лучшего и неудачного блюда. Опрос можно пройти по 31 мая 2021 года в рамках проекта РДШ «Шеф в школе» на сайте Российского движения школьников.

Кроме того, в рамках проекта проходит конкурс «СанПиН должен быть вкусным». Школьники могут сами приготовить блюдо, ингредиенты которого и метод которого соответствуют нормам СанПиН Российской Федерации, а так же снять видео, на котором запечатлен процесс приготовления блюда. По итогам конкурсов Проекта составляется рейтинг школьных столовых, который публикуется на сайте Российского движения школьников.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил держать на контроле ситуацию с организацией горячего питания в регионах.

«Обращаю внимание руководителей регионов: все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, - цитирует пресс-служба вице-премьера. - Мало просто организовать эту работу. Надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда, и контролировать весь процесс».

На уровне правительства РФ и Минпросвещения созданы соответствующие оперативные штабы, которые осуществляют реагирование на ситуации, возникающие в регионах.

В Челябинской области качество питания имеют полномочия контролировать только органы Роспотребнадзора, уточнили в минобрнауки.

«Вместе с тем организация и качество школьного питания сегодня находится на особом контроле, поэтому его мониторинг министерство образования и науки Челябинской области проводит на постоянной основе. Такими же регулярными стали совместные проверочные рейды школьных столовых сотрудниками Минобра и территориального управления Роспотребнадзора», - заверили в министерстве.

В 2020 году на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов в Челябинской области было потрачено 776 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 611миллионов рублей, из областного бюджета -143 миллиона рублей, из муниципальных бюджетов - 19 миллионов рублей, из внебюджетных источников - 1,5 миллиона рублей.

На 2021 год запланировано направить на организацию горячего питания школьников региона почти 1, 9 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей - из федерального бюджета, 365 миллионов - из областного бюджета, 36 миллионов - из муниципальных бюджетов и 1,1 миллиона рублей - из внебюджетных источников.