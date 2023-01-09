За новогодние каникулы ковид оборвал жизни девяти южноуральцев

В Челябинской области за новогодние каникулы – с 31 декабря 2022 года по восьмое января 2023 года – коронавирусная инфекция оборвали жизни девяти южноуральцев. При этом за минувшие двое суток не зарегистрировано ни одного случая смерти пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии скончался девять тысяч 471 пациент с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 192 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за минувшие сутки подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, что на 4,5% больше аналогичного показателя предшествующего дня, но меньше показателя двухдневной давности (накануне – 23, двумя днями ранее – 24).

За прошедшие сутки выздоровело 25 человек, а днем ранее - 46 человек.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 396 тысяч 628 человек, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 303 жителя.

По состоянию на девятое января 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 807 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 809 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.