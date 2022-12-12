За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске

Администрация Челябинска продолжает штрафовать подрядчиков за некачественную уборку снега. Большинство штрафов выписаны за плохую уборку тротуаров от наледи.

О результатах проверок качества содержания улично-дорожной сети сообщил сегодня, 12 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За неделю вывезено 114 тысяч тонн снега на снегосвалку. Подрядчикам было выдано 35 предписаний, выписано штрафов на сумму более миллиона рублей. Сейчас наступило потепление, задача подрядчиков очистить тротуары и прилотковые зоны до твердого покрытия, так мы сможем подготовиться к следующим снегопадам», - сказал Ксензов.

Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.

«Работу по уборке снега и очистке тротуаров нужно продолжить. Реагентами нужно обрабатывать только отдельные участки (спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки), на которых есть наледь. На остальных участках их не применять. Также прошу продолжить контрольные мероприятия по работе подрядчиков», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Добавим, сегодня на улицах города Челябинска работает 282 единицы техники. В уборке задействовано 543 дорожных рабочих.

При возникновении нештатных ситуаций горожанам необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города Челябинска: +7 951 771-73-25.