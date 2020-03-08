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За последние двое суток в России зарегистрировано семь новых случаев коронавирусной инфекции

Общество
Вчера, 20:16
Автор: 
Олеся Денисова

За последние двое суток в России зарегистрировано семь новых случаев коронавирусной инфекции (СOVID-19) у граждан, приехавших из Италии. Из них три случая в Липецке, по одному случаю в Санкт-Петербурге, Калининградской, Белгородской и Московской областях.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, все госпитализированные находятся в изолированных инфекционных боксах. Взяты все необходимые анализы. Результаты подтвердили коронавирус. В Липецке у двоих заболевших не выло выраженных симптомов заболевания.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, второй в городе случай коронавирусной инфекции  выявлен у женщины, вернувшейся из Италии первого марта. К врачам она обратилась четвертого марта с жалобами на симптомы ОРВИ. Она, как и первый в городе заболевший, госпитализирована в изолированный бокс в Клиническую инфекционную больницу им. С.П .Боткина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

В настоящий момент установлена большая часть контактных с заболевшими лиц.

Определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Они помещаются под медицинское наблюдение. Берутся необходимые анализы.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двух граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 14 жителей России, побывавших в Италии. На сегодня выписаны два гражданина Китая, три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», и один московский пациент.

По состоянию на утро восьмого марта в мире подтверждено 106 тысяч 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 25 тысяч 154 случая зарегистрировано в 96 странах мира, остальные – в Китае.

Автор: 
Олеся Денисова
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