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За сутки подтверждено два новых случая коронавируса в Челябинской области

Общество
Сегодня, 10:47
Автор: 
Олеся Денисова

За сутки в Челябинской области зарегистрировано еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге третьего апреля.

Таким образом, на сегодня подтверждено 23 случая коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Кроме того, в области зарегистрировано пять случаев с условно положительными результатами на COVID-19, в том числе за последние сутки выявлен один случай. Это женщина, которая вернулась вернулась из Аргентины. Эти пациенты находятся под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».

На сегодня в общем числе подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе 12 зарегистрированы в Челябинске, пять – Кизиле, по два – в Бредах и Магнитогорске, по одному в Златоусте и Миассе. В списке условно подтвержденных случаев по два в Челябинске и Верхнеуральске, один в Магнитогорске.

По словам Алексея Текслера, у семи пациентов нет клинических проявлений коронавируса, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Пневмония подтверждена у одного заболевшего коронавирусов (она протекает в легкой форме) и у трех граждан с условно положительными результатами – пневмония средней степени тяжести.

Автор: 
Олеся Денисова
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