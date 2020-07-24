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За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Челябинска

Общество
Сегодня, 13:06
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и мужчина из Челябинска. С начала пандемии умерло 233 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 64-летнего мужчина и двух женщин 67 лет. Причина смерти мужчины – злокачественное новообразование, одной женщины - атеросклеротическая болезнь сердца, второй - лимфома, гипертоническая болезнь. Во всех трех случаях ковид стал сопутствующим. Всего с начала пандемии в городе умерло 89 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 40 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Всего с начала пандемии в Магнитогорске подтверждено 48 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 17- от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 15, в Саткинском районе – шесть, в Брединском и Кунашакском районах – по пять, в Карталинском и Коркинском районах – по четверо, в Кыштыме, Усть-Катаве, Ашинском и Верхнеуральском районах– по трое, в Копейске, Троицке, Южноуральске, Еткульском, Октябрьском, Сосновском и Чебаркульском районах – по двое жителей.

В 14 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Пласте, Снежинске, Трехгорном, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 233 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 90 человек умерли от ковидной пневмонии, 143 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 24 июля в России скончалось 13 тысяч 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 671 случай смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 233 жителя, в Свердловской области – 220, в Ханты-Мансийском автономном округе - 117, в Ямало-Ненецком автономном округе – 70, в Тюменской области – 24, в Курганской - 7.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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