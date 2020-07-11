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За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска

Общество
Сегодня, 12:00
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались три женщины из Магнитогорска и Челябинска. У всех ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 184 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Магнитогорске зарегистрирована смерть 81-летней и 82-летней женщин. У первой причина смерти – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, у второй - ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь. В и том, и в другом случае ковид стал сопутствующим. С начала пандемии в городе умер 41 пациент с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Челябинске умерла 67-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность. Всего в городе умер 71 пациент с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Всего с начала пандемии в Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 12, Саткинском и Брединском районах – по пять, в Усть-Катаве, Верхнеуральском и Коркинском районах– по трое, в Ашинском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 184 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 99 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 11 июля в России скончалось 11 тысяч 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 494 случая смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 184 пациента, в Свердловской области – 154, в Ханты-Мансийском автономном округе - 85, в Ямало-Ненецком автономном округе – 51, в Тюменской области – 18, в Курганской - 2.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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