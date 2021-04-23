За сутки умерло девять южноуральцев с подтвержденным ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденным ковидом. Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии скончалось две тысячи 556 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 389 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 167 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Накануне выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что чуть больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 111). Всего с начала пандемии зарегистрировано 59 тысяч 358 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки 125 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 129). С начала пандемии 53 тысячи 709 жителей сумели справиться с COVID-19.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому три тысячи 51 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 73 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.