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За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Челябинске, Карабаше, Троицке и Копейске

Общество
Вчера, 23:46
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое женщин и трое мужчин из Челябинска, Копейска, Карабаша и Троицка. С начала пандемии умерло 539 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске умерли две женщины и мужчина, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти 55-летнего мужчины - острое нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, 80-летнего мужчины - острое нарушение мозгового кровообращения, гипертрофия миокарда, 80-летней женщины - гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность.

В Карабаше подтверждена смерть 65-летней женщины. Причина- морбидное ожирение, сахарный диабет, дыхательная недостаточность. Коронавирус был сопутствующим.

В Троицке умерла 79-летняя женщина. Причина - диффузный кардиосклероз и хроническая сердечная недостаточность. Ковид – сопутствующий.

В Копейске зарегистрирована смерть 83-летнего мужчины с подтвержденным коронавирусом. Причина - диффузный кардиосклероз, гипертоническая болезнь

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 539 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 135 человек умерли от ковидной пневмонии, 404 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 12 октября в России скончалось 22 тысячи 722 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 594 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 190. В Челябинской области умерли 539 жителей с коронавирусом (135 - от ковида), в Свердловской области – 655, в Ханты-Мансийском автономном округе – 205, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Тюменской области – 45, в Курганской – 44.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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