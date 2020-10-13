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За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Еткуле, Златоусте, Копейске, Магнитогорске, Пласте и Челябинске

Общество
Сегодня, 13:53
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и трое мужчин из Еткульского района, Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Златоуста и Пласта. С начала пандемии умерло 545 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умерла 50-летняя женщина из Пласта.

В Челябинске скончалась 73-летняя женщина, у которой подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти – миелома, гипертоническая болезнь.

В Магнитогорске зарегистрирована смерть 82-летнего мужчины. Причина - гангрена при атеросклерозе аорты, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. Коронавирус был сопутствующим.

В Копейске умер 71-летний мужчина. Причина - диффузный сетчатый кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий.

В Златоусте зафиксирована смерть 85-летнего мужчины с подтвержденным коронавирусом. Причина - крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь.

В Еткульском районе скончался 80-летний пациент с ковидом. Причина - - ишемическая кардиомиопатия, лёгочно - сердечная недостаточность.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 545 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 136 человек умерли от ковидной пневмонии, 409 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 12 октября в России скончалось 22 тысячи 966 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 611 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 202. В Челябинской области умерли 545 жителей с коронавирусом (136 - от ковида), в Свердловской области – 661, в Ханты-Мансийском автономном округе – 206, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 47, в Тюменской области – 46.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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