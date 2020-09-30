За сутки умерло трое южноуральцев с ковидом в Карабаше, Златоусте и Челябинске

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и двое мужчин из Златоуста, Челябинска, Саткинского и Чебаркульского районов. С начала пандемии умерло 483 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Карабаше скончалась 64-летняя женщина, у которой был подтвержден диагноз ковидная пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В Златоусте умер 85-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Непосредственной причиной смерти стали атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. Ковид был сопутствующим. Всего в городе с начала пандемии подтверждено более 850 случаев коронавирусной инфекции.

В Челябинске зарегистрирован смерть 91-летнего мужчины. Причина - сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий. Ковид – сопутствующий. В областном центре подтверждено семь тысяч 58 случаев заболевания COVID-19 (плюс 23 случая за сутки).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 483 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 124 человека умерли от ковидной пневмонии, 359 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 30 сентября в России скончалось 20 тысяч 722 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 440 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 81. В Челябинской области умерло 483 жителя с коронавирусом (124 - от ковида), в Свердловской области – 601, в Ханты-Мансийском автономном округе – 187, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 38, в Курганской – 32.