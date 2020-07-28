За сутки в Челябинской области подтверждено 127 случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 127 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 128). Число выздоровевших за сутки в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 28 июля, в регионе подтверждено 11 тысяч 418 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 58 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 106, 12 и 122. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 7 тысяч 381 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 244 пациента с коронавирусной инфекцией, у 92 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 152 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 752 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 685). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.