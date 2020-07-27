За сутки в Челябинской области подтверждено 128 случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 128 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 135). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 27 июля, в регионе подтвержден 11 тысяч 291 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 106 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 12, 122 и 123. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 7 тысяч 323 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 242 пациента с коронавирусной инфекцией, у 91 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 151 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксирован один смертельный случай.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 685 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 664). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.