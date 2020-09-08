За сутки в Челябинской области выявлено 75 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 69). Число выздоровевших за сутки в разы меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника восьмого сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 995 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 17 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что выше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 7 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 879 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 402 пациента с коронавирусной инфекцией, у 111 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 291 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано трое смертельных случая – скончались двое мужчин и женщина.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 673 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 620). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.