ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки в Челябинской области выявлено 75 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 12:13
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 69). Число выздоровевших за сутки в разы меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника восьмого сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 995 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 17 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что выше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 7 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 879 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 402 пациента с коронавирусной инфекцией, у 111 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 291 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано трое смертельных случая – скончались двое мужчин и женщина.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 673 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 620). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
02.09.20 12:36
За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Общество
02.09.20 11:46
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 14,5 тысячи
Общество
01.09.20 14:12
Антисептик в портфеле и физкультминутки во время урока: Роспотребнадзор рассказал, как школьникам уберечься от «ковида»
Общество
01.09.20 12:17
В Челябинской области продолжает расти заболеваемость «ковидом»
Вчера, 16:54
Челябинских школьников и студентов бесплатно обучат самым модным профессиям
Вчера, 15:06
В южноуральском агроинженерном университете новый ректор
Вчера, 14:53
Алексей Текслер: Копейск подотстал в части развития своего городского пространства
Вчера, 13:59
Конноспортивные соревнования в Троицке стали шагом к возврату коневодческих традиций
Вчера, 13:26
Ученые ЮУрГУ впервые в мире создали минерал с уникальными свойствами
Вчера, 13:26
Челябинск отметит День города
Вчера, 13:11
За сутки умерло три жителя с коронавирусом из Челябинска, Копейска и Аргаяша
Вчера, 12:40
В России иностранцам с жильем разрешили прописывать мигрантов
Вчера, 12:11
ГРЦ Макеева: с заботой о детях и их родителях
Вчера, 12:08
На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку
Среда обитания
Вчера, 14:11
«Нет» хаотичной стоянке и автомобильному транзиту
Набережная реки Миасса вдоль «Мегаполиса» в Челябинске скоро будет принадлежать людям
Общество
Вчера, 13:59
Новому ипподрому – быть
Конноспортивные соревнования в Троицке стали шагом к возврату коневодческих традиций
Новости
Сегодня, 12:23
Происшествия
В Миассе два человека скончались в дорожной аварии, четверо пострадали
Сегодня, 12:18
Общество
Компания «Интерсвязь» открывает выход в высокоскоростной Интернет жителям отдаленных районов Челябинской области
Сегодня, 12:15
Среда обитания
В челябинском воздухе стало меньше формальдегида и больше фторида водорода
Сегодня, 12:00
Происшествия
В Челябинске водитель сбил на «зебре» двух студенток юридического колледжа
Сегодня, 11:09
Происшествия
По факту финансовых махинаций в областном центре технической инвентаризации возбуждено уголовное дело
Материалы рубрики
Сегодня, 12:18
Общество
Компания «Интерсвязь» открывает выход в высокоскоростной Интернет жителям отдаленных районов Челябинской области
Сегодня, 10:23
Общество
Лаборатория ЮУрГУ ведет разработку новых оптических технологий для создания квантового компьютера
Вчера, 17:48
Общество
Наталья Котова проконтролирует завершение обустройства развязок в Челябинске
Вчера, 17:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября
Вчера, 16:54
Общество
Челябинских школьников и студентов бесплатно обучат самым модным профессиям
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика