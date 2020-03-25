За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса

За последние сутки в России официально подтверждено 163 случая новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в 20 регионах, в том числе в Москве – 120 случаев.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня в УрФО официально зарегистрировано 20 случаев: 13 – Свердловской области, по два – в Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, один – в Курганской области. Но сегодня утром пришли подтверждения заболевания у еще троих южноуральцев. Таким образом, на сегодня на Южном Урале официально подтвердили пять случаев, в УрФО – 23 случая.

Определён круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. У всех взяты анализы на коронавирус, они взяты под медицинское наблюдение.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписано 29 граждан, в том числе за последние сутки семь человек: пять – в Москве, по одному - в Нижегородской и в Калининградской областях.

По состоянию на утро 25 марта в мире подтверждено 422 тысячи 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 340 тысяч 887 случаев зарегистрирован в 169 странах мира (за сутки добавилось две новых страны), остальные – в Китае.