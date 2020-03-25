ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса

Общество
Вчера, 23:04
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 163 случая новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в 20 регионах, в том числе в Москве – 120 случаев.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня в УрФО официально зарегистрировано 20 случаев: 13 – Свердловской области, по два – в Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, один – в Курганской области. Но сегодня утром пришли подтверждения заболевания у еще троих южноуральцев. Таким образом, на сегодня на Южном Урале официально подтвердили пять случаев, в УрФО – 23 случая.

Определён круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. У всех взяты анализы на коронавирус, они взяты под медицинское наблюдение.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписано 29 граждан, в том числе за последние сутки семь человек: пять – в Москве, по одному - в Нижегородской и в Калининградской областях.

По состоянию на утро 25 марта в мире подтверждено 422 тысячи 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 340 тысяч 887 случаев зарегистрирован в 169 странах мира (за сутки добавилось две новых страны), остальные – в Китае.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Федерация
Вчера, 21:57
В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом
Общество
Вчера, 20:36
Защитят молодых
Владимир Путин предложил пересмотреть правила начисления выплат по больничным
Общество
Вчера, 12:46
Рейды из-за коронавируса
Самоизоляция больных в Челябинске под контролем полицейских
Общество
Вчера, 12:01
В Челябинской области планируют закрыть кинотеатры и досуговые заведения
Вчера, 20:36
Владимир Путин предложил пересмотреть правила начисления выплат по больничным
Вчера, 19:58
Владимир Путин: Наша задача - обеспечить стабильность на рынке труда
Вчера, 19:34
Владимир Путин: Россияне не должны стать заложниками требований кредиторов
Вчера, 19:32
Максимальный размер пособия по безработице увеличат в 1,5 раза
Вчера, 19:26
Семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать по пять тысяч дополнительно
Вчера, 19:06
Голосование за поправки в Конституцию перенесено
Вчера, 16:46
Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных
Вчера, 13:27
Жители Челябинской области редко жалуются в УФАС на рост стоимости продуктов
Вчера, 12:46
Самоизоляция больных в Челябинске под контролем полицейских
Вчера, 12:01
В Челябинской области планируют закрыть кинотеатры и досуговые заведения
Общество
Вчера, 20:43
В южноуральских школах ввели карантин
Общество
Вчера, 21:36
Дежурные группы в детсадах
Алексей Текслер о режиме работы детсадов в Челябинской области
Новости
Вчера, 23:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 21:07
Общество
В Челябинской области откладываются свадебные торжества
Вчера, 21:00
Общество
В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса
Вчера, 16:46
Общество
Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных
Вчера, 12:50
Экономика
О мерах антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 23:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 21:07
Общество
В Челябинской области откладываются свадебные торжества
Вчера, 21:00
Общество
В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса
Вчера, 16:46
Общество
Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных
24.03.20 22:43
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика