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За сутки зарегистрирована смерть семи пациентов с ковидом в Челябинске, Коркино и Троицке

Общество
Сегодня, 13:43
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У пяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались пятеро женщин и двое мужчин из Челябинского городского округа, Троицкого и Коркинского муниципальных районов. С начала пандемии умерло 705 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии скончались пятеро жителей Челябинска: трое женщин в возрасте 60, 66 и 74 лет и двое мужчин в возрасте 71 и 78 лет.

Кроме того, в Коркинском районе зарегистрирована смерть 74-летней женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина - сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

В Троицком районе скончалась 92-летняя женщина. Причина смерти - внутренняя гидроцефалия, атеросклероз церебральных сосудов, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 705 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 202 человека умерли от ковидной пневмонии, 503 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро десятого ноября в России скончалось 31 тысяча 161 пациент с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 368 умерших, двумя днями ранее – 256 и 286). В УрФО зарегистрировано 2 тысячи 197 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 694. В Челябинской области умерло 705 жителей с коронавирусом (202 - от ковида), в Свердловской области – 847, в Ханты-Мансийском автономном округе – 287, в Ямало-Ненецком автономном округе – 162, в Курганской – 105, в Тюменской области – 91.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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