Закон о запрете продажи несовершеннолетним южноуральцам зажигалок вступит в силу в ноябре

Губернатор Челябинский области Алексей Текслер подписал закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (СУГ). Он вступит в силу через месяц.

Документ, подписанный пятого октября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят депутатами Законодательного собрания региона 28 сентября.

«Не допускается розничная продажа товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним», - говорится в законе.

Согласно закону, продавец вправе потребовать у гражданина, покупающего содержащий СУ товар, документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст.

«Продавец обязан отказать покупателю в продаже товара, содержащего углеводородный газ, в случае, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им возраста совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить его возраст (...) не представлен», - говорится в законе.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. Он был опубликован пятого октября.

Введением запрета хотят защитить детей и подростков от сниффинга - формы токсикомании, связанной с вдыханием углеводородных сжиженных газов, входящих в ряд товаров хозяйственно-бытового назначения. К ним относятся баллончики для заправки зажигалок или сами зажигалки, баллончики для работы портативных туристских газовых плит и другие.