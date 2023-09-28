28.09.2023
Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России
28.09.2023
Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных
28.09.2023
Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория
28.09.2023
Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей
28.09.2023
В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района
28.09.2023
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
В Челябинской области ввели запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков
28.09.2023
В Челябинской области станет проще провести «голубое» топливо
28.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области увеличат единовременные выплаты участвующим в СВО контрактникам
28.09.2023
Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023