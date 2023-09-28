В Челябинской области ввели запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков

В Челябинской области ввели запрет розничной продажи несовершеннолетним портативных газовых зажигалок, баллончиков для из заправки и иных товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (СУГ). Соответствующий проект закона приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания 28 сентября.

Законопроект внесен депутатами Сергеем Буяковым, Михаилом Видгофом, Олегом Гербером и Евгением Илле в отсутствие законодательного регулирования на федеральном уровне возрастных ограничений розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Введением запрета хотят защитить детей и подростков от сниффинга - формы токсикомании, связанной с вдыханием углеводородных сжиженных газов, входящих в ряд товаров хозяйственно-бытового назначения. К ним относятся баллончики для заправки зажигалок или сами зажигалки, баллончики для работы портативных туристских газовых плит и другие.

«К сожалению, последнее время есть такая проблема, как сниффинг – вид токсического опьянения, которое вызывается путем вдыхания углеводородсодержащих газов. И в Российской Федерации, и в Челябинской области были летальные исходы от данного вида токсикомании, поэтому депутаты решили запретить продажу данных товаров самым слабозащищенным – детям до 18 лет, в том числе баллончиков для заправки зажигалок, сами зажигалки, баллончики для работы туристических горелок и другие», – отметил председатель комитета Законодательного собрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Вещества, используемые для сниффинга, при вдыхании вызывают нарушения деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сердечные аритмии вплоть до внезапной остановки сердца.

По данным МВД РФ, от сниффинга ежемесячно погибает до 10 несовершеннолетних детей. В Челябинской области в 2021-2023 годах зафиксировано пять случаев отравления токсическими соединениями газообразных веществ с летальным исходом.

Из 85 субъектов РФ ограничения по распространению среди несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, установлены в 45 регионах.