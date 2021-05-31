Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик сегодня, 31 мая, оценил результат реконструкции международного терминала и новый терминал внутренних авиалиний челябинского аэропорта имени Курчатова. Столичного гостя сопровождал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Игорь Чалик отметил, что «выполненная модернизация, кроме собственно увеличения площади международного терминала, позволила оснастить и таможенный, и пограничный пункты пропуска самым современным оборудованием». Теперь, по его словам, эти площади необходимо наполнить пассажирами.

«Данная задача стоит на первом месте, и она будет решаться совместно правительством, минтрансом и администрацией аэропорта. Здесь, безусловно, нужен баланс интересов, для того чтобы пассажирам было комфортно летать через челябинский аэропорт», – подчеркнул Игорь Чалик.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, масштабная реконструкция воздушной гавани южноуральской столицы проходила в течение двух лет.

За это время был введен в эксплуатацию новый терминал внутренних воздушных линий аэропорта «Челябинск» с четырьмя телетрапами пропускной способностью более двух миллионов пассажиров в год, привокзальной площадью на 560 машино-мест и с новой инженерной инфраструктурой.

Кроме того, здесь построили новый перрон с местами стоянок воздушных судов (30 новых мест стоянки, в том числе 11 - под широкофюзеляжные воздушные суда) и провели реконструкцию части взлетно-посадочной полосы.

Челябинский аэродром получил IIIА категорию ИКАО, что позволяет принимать современные воздушные суда при любой погоде.

Также завершились работы по расширению терминала международных воздушных линий.

Пропускная способность терминала в результате выросла почти вдвое (с 220 до 400 пассажиров в час); было почти в два раза увеличено число кабин паспортного контроля (с 11 до 20); значительно увеличилась площадь международного сектора (до 15,2 тысячи квадратных метров).

Кроме того, было осуществлено техническое перевооружение воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ.

В пресс-службе правительства Челябинской области отметили, что обновление инфраструктуры увеличит пропускную способность аэропорта до трех миллионов пассажиров в год, что позволит расширить сеть прямых авиамаршрутов.

«За два года наш челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова существенно изменился. Появился современный терминал внутренних линий, всепогодный аэродромный комплекс с большим количеством дополнительных стоянок и новым оборудованием. Сегодня мы можем принимать и отправлять по международным направлениям не один самолет, как раньше, а два или три одновременно. У нас вдвое увеличилось количество кабинок паспортного контроля. Это очень важно для пассажиров», – подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках рабочей встречи Игоря Чалика с главой региона обсуждались вопросы субсидирования авиарейсов в этом году и планы на 2022 год. Кроме того, речь шла о реконструкции аэропорта в Магнитогорске и развитии международных авиаперевозок.

Напомним, с 29 мая аэропорт Челябинска открыт для выполнения рейсов на международных воздушных линиях.

Географическое положение международного аэропорта южноуральской столицы обеспечивает максимально удобное построение транзитных потоков по направлениям Сибирь - Средняя Азия, Дальний Восток - южные и западные регионы России, а также дальнего зарубежья.